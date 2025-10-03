Gaziantep'te zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki işçi servisi, S.B. idaresindeki işçi servisi, S.F. idaresindeki hafif ticari araç ve B.Ç. idaresindeki araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

7 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durma noktasına gelen trafik akışı ise kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.