Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muğla'da yarım saat arayla aynı noktada iki kaza! Can kayıpları ve yaralılar var

Muğla'da yarım saat arayla aynı noktada iki kaza! Can kayıpları ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Muğla, Milas, Ölüm, Yaralı, Servis Aracı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesinde, aynı noktada yarım saat arayla 2 feci kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas istikametinden Bodrum yönüne giden plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ile servis aracı çarpıştı. Kazada servisteki yolculardan bazıları sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan yolcular kurtarıldı.

Muğla'da yarım saat arayla aynı noktada iki kaza! Can kayıpları ve yaralılar var - 1. Resim

YARIM SAAT ARAYLA 2 KAZA, 2 ÖLÜ

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk kazaya yakın bölgedeki başka bir kazada ise Milas istikametine seyreden otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'daki anlaşma sonrası büyük takas! Rusya-Ukrayna arasında 185'er esir asker vatanına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta deprem paniği! Cama çıkarak çığlık atan kadın kamerada - 3. SayfaCama koştu, avazı çıktığı kadar bağırdıEniştesinin kamyonetinde ölü bulunmuştu: Altından korkunç gerçek çıktı - 3. SayfaSır perdesi eniştenin sözleriyle kalktıMarmaris’te otelde patlama! Yaralılar var - 3. SayfaMarmaris’te otelde patlama! Yaralılar varCezaevine uyuşturucu sokmaktan tutuklanmıştı! Avukatın cezası belli oldu - 3. SayfaUyuşturucu taşıyan avukatın cezası belli olduSosyal medyada gelen mesaja tıkladı! 400 bin lirasından oldu - 3. SayfaGelen mesaja tıklayınca hayatı kabusa döndüGöl kenarında donarak can verdi: Arkadaşının 20 yıl hapsi isteniyor - 3. SayfaDonarak ölen kadının ardındaki karanlık ihmal!
Sonraki Haber Yükleniyor...