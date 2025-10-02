Muğla'da yarım saat arayla aynı noktada iki kaza! Can kayıpları ve yaralılar var

Muğla'nın Milas istikametinden Bodrum yönüne giden plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ile servis aracı çarpıştı. Kazada servisteki yolculardan bazıları sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan yolcular kurtarıldı.

YARIM SAAT ARAYLA 2 KAZA, 2 ÖLÜ

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk kazaya yakın bölgedeki başka bir kazada ise Milas istikametine seyreden otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.