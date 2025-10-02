Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'un su kaynağı kuruma noktasında! Doluluk oranı yüzde 2'nin altına indi

İstanbul'un su kaynağı kuruma noktasında! Doluluk oranı yüzde 2'nin altına indi

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Kuruma noktasına gelen barajın doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 1,98'e düştü.

Yaz aylarında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak hava, İstanbul barajlarını olumsuz etkiledi. Doluluk oranı günden güne düşerken, megakente su sağlayan Kırklareli'deki Kazandere Barajı ise kuruma noktasına geldi.

YÜZDE 2'NİN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı. Nisan ayında 97,41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1,98'e geriledi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

İstanbul'un su kaynağı kuruma noktasında! Doluluk oranı yüzde 2'nin altına indi - 1. Resim

"ŞU AN ÇOK BÜYÜK SUSUZLUK VAR"

Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran, yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığını söyledi.

Barajın suyunun büyük ölçüde çekildiğini dile getiren Duran, "Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak şu anda. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığı için şu an bu pozisyondayız. Çok büyük kuraklık oldu bu sene. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor" diye konuştu.

İstanbul'un su kaynağı kuruma noktasında! Doluluk oranı yüzde 2'nin altına indi - 2. Resim

BARAJLARDA SON DURUM 

İstanbul'un baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 28,1 oldu.

