Haberler > Haberler > Kırklareli'de denize girmek yasak mı? Sebebi merak ediliyor

Kırklareli'de denize girmek yasak mı? Sebebi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kırklareli&#039;de denize girmek yasak mı? Sebebi merak ediliyor
Haberler Haberleri

Kırklareli'de denize girmek yasak mı, Vize'de denize girmek neden yasak, denize girme yasağı neden getirildi, sebebi ne? diye araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporları doğrultusunda hareket edildi. Tedbirler alındı, vatandaşların can güvenliği için uyarılar yapılıyor. Kaymakamlıktan da açıklama geldi, işte denize girme yasağı ile ilgili detaylar...

İnternette şu sıralar "Kırklareli'de denize girmek yasak mı?" diye aramalar başladı. Peki denize girmek nerede yasak, denize girme yasağının sebebi ne, Vize kıyılarında denize giriliyor mu? İşte son dakika haberin detayları... 

KIRKLARELİ'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde deniz girmek 3 günlüğüne yasaklandı. 

DENİZE GİRME YASAĞININ SEBEBİ NE?

Denize girme yasağının sebebi merak konusu oldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül'de denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Yasağa uyulması istenen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

