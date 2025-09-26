Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde İsmail A. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
19 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.
