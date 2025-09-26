Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde İsmail A. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

19 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursa Nilüfer'de trafiğe 5 günlük alt yapı çalışması engeli! Alternatif güzergâhlar neler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşini ve oğlunu öldürüp gömen Cengiz Bedir'in cezası belli oldu - 3. SayfaEşini ve oğlunu öldürüp gömen Cengiz Bedir'in cezası belli olduServis şoförünün “Nefesini keserim” tehdidi kamerada! Emniyet harekete geçti - 3. SayfaServis şoförünün “Nefesini keserim” tehdidi kamerada! Emniyet harekete geçtiYaşlı adamı öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli oldu - 3. SayfaÖldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli olduYanına oturduğu hasmına kurşun yağdırmıştı! İyi hal indirimi aldı - 3. SayfaHaksız tahrik ve iyi hal indirimi aldıGülden Coni cinayetinde karar! Acılı aile 20 yıl cezaya isyan etti - 3. SayfaGülden Coni cinayetinde karar çıktıTanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü - 3. SayfaTanık olacaktı, kurşun yağmuruna tutuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...