Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Damlıca Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Damlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, araçlardan birinde bulunan Saadet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Cemal Ç., Elif Ç., Nihat Ç., Mehmet G. ile Abdurrahman G. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

