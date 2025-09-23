Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağır

Alanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağır

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Tur midibüsü şoförü ve bir yolcunun durumunun ağır olduğu belirtilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki tur midibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan H.Ş. yönetimindeki yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüste bulunan yolcular savruldu.

Alanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağır - 1. Resim

MİDİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tur midibüsü sürücüsü M.D. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ismi öğrenilemeyen bir yolcunun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağır - 2. Resim

Toplamda 15 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri ise yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

