Haberler > 3. Sayfa > Tokat'ta trafikte korku dolu anlar! Kullandığı motosikletin üzerine yattı

Tokat'ta trafikte korku dolu anlar! Kullandığı motosikletin üzerine yattı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta kasksız şekilde kullandığı plakasız motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 42 bin 750 TL cezai işlem uygulanırken motosikleti de bağlanarak trafikten men edildi.

Pes dedirten görüntüler, Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu'ndan geldi. Plakasız motosikletini kasksız şekilde kullanan sürücü, yaptığı akrobatik hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı.

Ellerini gidondan tamamen çekerek motosikletin üzerine yatan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

42 BİN TL'LİK CEZA KESİLDİ

Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, ilçedeki KGYS görüntülerini izleyerek sürücü O.Y.'yi tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun; sürücü belgesiz araç kullanma, trafik güvenliğini ihlal etme, akrobatik hareketler yapma, trafikte tedbirsiz ve saygısız davranma, kask takmama, abartı egzoz ve plakasız araç kullanma maddelerinden toplamda 42 bin 750 TL trafik idari para cezası uygulanırken motosiklet ise bağlanarak trafikten men edildi.

Yetkililer, benzer tehlikeli hareketlerin ağır sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

