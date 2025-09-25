Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da feci kaza! Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da feci kaza! Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde balya yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Eskişehir-Ankara yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Polatlı Sakarya Kışlası Tesislerinde çalışan 3 kişinin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona çarptı.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari aracın kamyonun altına girdiği kazada Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

