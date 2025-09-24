Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Sivas'ta feci bir kaza yaşandı. Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta korkunç bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sularında Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mevrası yakınlarında meydana geldi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre araçta bulunan 4 kişinin de öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
