Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta feci bir kaza yaşandı. Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta korkunç bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sularında Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mevrası yakınlarında meydana geldi.

Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre araçta bulunan 4 kişinin de öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

