Haberler > 3. Sayfa > Sivas'ta yürek sızlatan görüntü! Yavru köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltında

Sivas'ta yürek sızlatan görüntü! Yavru köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta İ.A. isimli şahıs, kulübeye bağlı haldeki 4 aylık köpeği dövdü. Elindeki sopayla köpeğe defalarca vuran İ.A.'nın görüntülerinin çıkmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde yaşayan İ.A. (44), kulübeye bağlı haldeki 4 aylık köpeği elindeki sopayla defalarca vurarak dövdü. Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan şahsı bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Sivas Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ŞAHIS GÖZALTINDA

"İlimiz Gemerek ilçesi Sızır Beldesi’nde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, 44 yaşındaki İ.A isimli şahsın kendisine ait 4 aylık köpeğe şiddet uyguladığı görülmüştür. Söz konusu görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Valiliği'miz talimatıyla ilçe jandarma ekiplerimiz derhal harekete geçmiş, şüpheli İ.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

KÖPEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa teslim edilmiştir. Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir"

