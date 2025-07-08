Polis, kendisine saldıran Dobermanı öldürmüştü: Köpeğin sahibinden akılalmaz savunma

İzmir'de Paşa isimli Doberman cinsi köpek, kavga ihbarına giden polise saldırdı. Köpeği vurarak öldüren polis için mahkeme, ceza verilmemesine karar verdi. Paşa'nın sahibi ise, köpeğin saldırmadığını, polisin bilerek öldürdüğünü öne sürdü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2023 yılında yaşanan olayda, kavga ihbarına giden polis ekipleri olay müdahale ederken müşteki Kadir A.’ya ait 'Paşa' isimli Doberman cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpek, polis memuru Aslan Y.'yi sol bacağından ısırdı.

Ardından sanık polis memuru Abdulkadir Y.’ye yöneldi. Abdulkadir Y. tabancasını çekerek bir el ateş etti. Köpek olay yerinde can verdi. Kendisine saldıran köpeği vurarak etkisiz hale getiren polis hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"MEŞRU MÜDAFAA"

İddia makamı tarafından sunulan mütalaada, köpeğin olay esnasında serbest olduğu ve uyarılara rağmen sahibi tarafından bağlanmadığı ifade edildi. Köpeğin saldırgan tutumu nedeniyle sanığın hayat ve beden bütünlüğünü koruma amacıyla hareket ettiği vurgulanan mütalaada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçunun unsurlarının oluştuğu ancak meşru müdafaa gereği zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmemesi gerektiği belirtildi.

"KÖPEK SALDIRMADI, O ÖLDÜRDÜ"

Duruşmada sanık Abdulkadir Y., mütalaaya itiraz etmeyerek beraatini talep etti. Sanık avukatları da benzer şekilde mütalaaya katıldıklarını ifade etti.

Ancak köpeğin sahibi olan müşteki Kadir A., sanığın köpeği bilerek ve isteyerek öldürdüğünü savunarak "Köpeğin sanığa yönelik saldırısı yoktu. Beraati kabul etmiyorum, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme, sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığına kanaat getirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.