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Kız kardeşinin 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ağabeyden kan donduran sözler: Başardım!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kız kardeşinin 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ağabeyden kan donduran sözler: Başardım!
Cinayet, Aile İçi Şiddet, Bıçaklama, Kardeş Katili, Antalya, Manavgat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazife Ateş'i 14 bıçak darbesi ile öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan cani kız kardeşinin "Anne" diyerek feryat ettiğini belirterek, "Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dedi.

Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda yaz tatilinde ailesinin yanına gelen 19 yaşında üniversite öğrencisi Nazife Ateş, ağabeyi Mehmet Ateş tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürülmüştü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından ağabey Mehmet Ateş (27), polis ekiplerince gözaltına alınırken, genç kızın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat'a götürüldü. Kız kardeşini 14 bıçak darbesi ile öldüren ağabey Mehmet Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kız kardeşinin 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ağabeyden kan donduran sözler: Başardım! - 1. Resim

"BAŞARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Mehmet Ateş'in daha önceden de kardeşini öldürme düşüncesinde olduğunu belirterek, "Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşimi bıçakladığımda ‘Anne' diye bağırıp salona kaçtı, ama yere serildi. Üzerine oturup üst üste bıçakladım. Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.

Kız kardeşinin 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ağabeyden kan donduran sözler: Başardım! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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