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Kız çocuğuna saldırdı, çevredekiler olmasa facia yaşanacaktı! Başıboş köpekler dehşet saçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bitlis'te başıboş sokak köpekleri, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük kız çocuğuna saldırdı. Durumu fark eden olay yerindeki bir kişi, faciaya ramak kala koşarak köpekleri uzaklaştırdı, çocuğu yerden kaldırdı.

Bitlis'te korkunç bir olay meydana geldi.

Ahlat Belediyesi sınırlarındaki Selçuklu Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynayan kız çocuğu, yere düşerken sahipsiz iki köpeğin saldırısına uğradı.

Kız çocuğuna saldırdı, çevredekiler olmasa facia yaşanacaktı! Başıboş köpekler dehşet saçtı - 1. Resim

ÇEVREDEKİLER FARK EDİP YARDIMA KOŞTU

Durumu fark eden olay yerindeki bir kişi, koşarak köpekleri uzaklaştırdı, çocuğu yerden kaldırdı.

Saldırıda yara almadan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sahipsiz köpeklerin yere düşen çocuğa saldırması ve vatandaşın köpeklere müdahalesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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