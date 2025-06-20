Kız çocuğuna saldırdı, çevredekiler olmasa facia yaşanacaktı! Başıboş köpekler dehşet saçtı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bitlis'te başıboş sokak köpekleri, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük kız çocuğuna saldırdı. Durumu fark eden olay yerindeki bir kişi, faciaya ramak kala koşarak köpekleri uzaklaştırdı, çocuğu yerden kaldırdı.
Bitlis'te korkunç bir olay meydana geldi.
Ahlat Belediyesi sınırlarındaki Selçuklu Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynayan kız çocuğu, yere düşerken sahipsiz iki köpeğin saldırısına uğradı.
ÇEVREDEKİLER FARK EDİP YARDIMA KOŞTU
Durumu fark eden olay yerindeki bir kişi, koşarak köpekleri uzaklaştırdı, çocuğu yerden kaldırdı.
Saldırıda yara almadan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sahipsiz köpeklerin yere düşen çocuğa saldırması ve vatandaşın köpeklere müdahalesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş