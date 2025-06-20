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Cami imamından ilginç davranış! Mahalleli şaşırdı, 'doğru yapmıyor' diyerek isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cami imamından ilginç davranış! Mahalleli şaşırdı, &#039;doğru yapmıyor&#039; diyerek isyan etti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Ataşehir’de camide ilginç bir olay yaşandı. İmamının izinli olduğu gerekçesiyle caminin kapılarını kilitlemesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Cami cemaatinden Ali Kılıç, "İmam görevini doğru yapmıyor. Cemaat hocadan ne ister görev ister. Cemaat imamın görevini düzgün yapmasını ve namazları düzgün kıldırmasını istiyor" dedi.

İstanbul Ataşehir'de ilginç bir olay yaşandı.

Barbaros Mahallesi’nde bulunan Mümindere Camii’nde meydana gelen olayda, cami imamı, izinli olduğunu belirterek hem caminin hem de abdesthane ve tuvaletlerin kapısını kilitledi.

MAHALLELİ ŞAŞIRDI, İMAMDAN İLGİNÇ DAVRANIŞ

Namaz kılmak üzere camiye gelen vatandaşlar, kapıların kilitli olduğunu görünce hayrete düştü.

Cemaat, yaşanan duruma tepki göstererek imamın görevini aksattığını ve müftülükten çözüm beklediklerini söyledi.

Cami imamından ilginç davranış! Mahalleli şaşırdı, 'doğru yapmıyor' diyerek isyan etti - 1. Resim

"İMAM GÖREVİNİ DOĞRU YAPMIYOR"

Cami cemaatinden Ali Kılıç, "İmam görevini doğru yapmıyor. Cemaat hocadan ne ister görev ister. Cemaat imamın görevini düzgün yapmasını ve namazları düzgün kıldırmasını istiyor. Birçok dilekçe verildi ama herhangi bir cevap gelmedi. Camimizin müezzini yok, imamın değişmesini istiyoruz. Dünkü olayda cami kapalıydı. Ezan okundu yarım saat geçti ama imam yoktu. Kapı kilitlenmiş, anahtar yoktu. Anahtarı sıradan birisini vermiş o kişi de bir saat sonra geldi. Sonra buradan telefon edildi, başka bir caminin imamı gelip namazı kıldırdı" şeklinde konuştu.

Cami imamından ilginç davranış! Mahalleli şaşırdı, 'doğru yapmıyor' diyerek isyan etti - 2. Resim

"BİR AN ÖNCE MÜFTÜLÜĞÜMÜZÜN BİR ÇARE BULMASINI İSTİYORUZ"

Başka bir vatandaş ise, müftülüğün bu duruma bir çare bulmasının gerektiğini söyleyerek, "Halka ilişkisi daha iyi bir imam istiyoruz. Huşu içinde namaz kılmak istiyoruz. İmam cemaatle düşman gibi. Buranın cemaati bu camiyi dolduruyordu, şuan cemaat dağılmış halde. Burada ki cemaate yazık. Biran önce müftülüğümüzün bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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