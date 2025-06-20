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Sivrisinek boyutunda, tespiti neredeyse imkansız! Savaşlar yeni dronlar ile boyut atılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savaş, Dron, Çin, Teknoloji, Askeri, Gizlilik, Güvenlik, Hava Aracı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küresel çapta savaşlar ve gerilimler artarken, Çin'den de sıra dışı bir hamle geldi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin, gizli askeri operasyonlar için sivrisinek boyutunda dronlar geliştirdi. Söz konusu dronun tespitinin belli bir mesafeye kadar neredeyse imkansız olması ise, savaş durumlarındaki olası etkisi hakkında merak uyandırıyor.

Çin, gizli askeri operasyonlar için sivrisinek boyutunda drone'lar geliştirdi.

Yerel medyanın Cuma günü aktardığına göre, bu mini dronlar Çin’in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi tarafından üretildi.

Sivrisinek boyutunda, tespiti neredeyse imkansız! Savaşlar yeni dronlar ile boyut atılıyor - 1. Resim

Geçtiğimiz hafta sonu Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV 7) askeri kanalında yayımlanan bir haberde, üniversite tarafından geliştirilen sivrisinek benzeri drone ile birlikte insansı makineler de tanıtıldı. Haberi Cuma günü South China Morning Post duyurdu.

TESPİT EDİLMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ

Drone'u tanıtan üniversite öğrencisi Liang Hexiang, “Elimdeki, sivrisinek benzeri bir robot türü. Bu tür minyatür biyolojik taklit robotlar, özellikle savaş alanında bilgi keşfi ve özel görevler için oldukça uygundur” dedi.

Sopa şeklindeki dronun iki yanında yaprak benzeri yapıya sahip küçük kanatlar ve üç adet incecik, kıl gibi bacak bulunuyor.

SAVAŞ DURUMUNDA NASIL BİR ETKİ OLUŞTURACAK?

Çin'in geliştirdiği dronun tespitinin belli bir mesafeye kadar neredeyse imkansız olması ise, savaş durumlarındaki olası etkisi hakkında merak uyandırıyor.

Ayrıca haberde, Çin’in 155 mm'lik (yaklaşık 6 inç) top mermileri içine yerleştirilerek fırlatılabilen ve fırlatma sırasında ağırlıklarının 3.000 katına dayanabilen drone’ları da test ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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