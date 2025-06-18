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Balkonda yaptığı dron ile tespit edildi! 9 kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balkonda yaptığı dron ile tespit edildi! 9 kişi gözaltında
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin polisinden uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu maddeyi balkondan atma anı ise dron kamerası ile görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik harekete geçti.

Ekipler tarafından bir çok şüphelinin adresi belirlendi. Bunun üzerine dron destekli özel harekat timleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sırada dronla takip edilen evden şüphelilerden biri poşetle uyuşturucu maddeyi balkondan attı. O anlar dron kamerası ile görüntülendi. Operasyonda balkondan uyuşturucu atan şahsında aralarında olduğu 9 şüpheli yakalandı.

Balkonda yaptığı dron ile tespit edildi! 9 kişi gözaltında - 1. Resim

Adreslerde yapılan aramada 701 Gram Sentetik Kannabionid, 3 kilo 250 gram tütün, Kannabionid yapımında kullanılan kimyasal maddeler, çok miktarda metamfetamin, A/M ve Sentetik ecza maddesi, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 9 şüphelinin ifadeleri sonrasında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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