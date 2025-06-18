'Sevenler' çetesine dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çete lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, elebaşıIığın N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında çete liderinin de olduğu 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Daha önce köylü ve esnafı borçlandırıp zorla gasp ettiği haberleriyle gündeme gelen Sevenler Çetesi'ne yeni operasyon yapıldı. Edirne merkezli 6 ilde yapılan operasyonda çete lideri de yakalandı.

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” Organize Suç Örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheliyi yakaladık.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak,

Suç Gelirlerini Aklama ve

Göçmen Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

3 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet ruhsatsız av tüfeği,

2 adet otomobil ile

Çok sayıda pasaport ele geçirildi.

Edirne Valimizi, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.