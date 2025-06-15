Bakan Yerlikaya duyurdu: 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; 'alkol etkisinde araç kullanımı' ile ilgili toplam 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "alkol etkisiyle araç kullanımı" ile ilgili 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldığını ve sürücü belgeleri geçici olarak el konulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİR ANLIK HATA, BİR ÖMÜRLÜK PİŞMANLIK OLMASIN"

1 Ocak-12 Haziran arasında ekiplerce "alkol etkisinde araç kullanımı" ile ilgili 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldığını ve sürücü belgelerinin geçici olarak geri alındığını belirten Yerlikaya, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince hususi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

5-12 HAZİRAN ARASINDA 3 MİLYON 647 BİN 742 ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Yerlikaya, 5-12 Haziran tarihlerinde ise 3 milyon 647 bin 742 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti: