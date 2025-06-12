Ehliyette IQ şartı nedir? Zeka düzeyi sürücü belgesini belirleyecek!

Sürücü adayları için yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber ehliyette IQ şartı gündeme geldi. IQ seviyesi 79’un altında olan bireylerin ehliyet alamayacağını belirten düzenlemede bazı sağlık sorunları olanlar için ehliyet düzenlemeleri de merak konusu oldu.

Ehliyet almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklikle birlikte, sürücü belgesi almak için artık IQ seviyesi de bir kriter haline geldi. Yönetmeliğe göre IQ seviyesi 79’un altında olan bireyler ehliyet başvurusu yapamayacak. Düzenleme, sadece zeka düzeyi ile sınırlı kalmayıp çeşitli sağlık ve psikiyatrik durumları da kapsıyor.

EHLİYETTE IQ ŞARTI NEDİR?

Yeni yönetmeliğe göre, sürücü adaylarında aranacak koşullara IQ seviyesi de eklendi. Zeka düzeyi 79’un altında olan bireyler, sürücü belgesi almaya artık uygun sayılmıyor. Yetkililer, bu kararın trafiğin güvenliğini artırmayı amaçladığını belirtiyor. Bu kapsamda sadece genel zeka seviyesi değil; kalıcı dikkat eksikliği, bilinç bozuklukları ve bazı psikiyatrik hastalıklar da ehliyet alımına engel teşkil edecek.

Duygusal dengesizlik, ilaç kullanımına bağlı zihinsel performans düşüşü gibi durumlar da artık ehliyet verilmesinde değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Yönetmelikte yer alan ifadeye göre, bu sağlık sorunları bireyin trafik ortamında güvenli sürücülük yapmasını engelleyebileceği için başvurular reddedilebilecek.

EPİLEPSİ HASTALARI EHLİYET ALABİLİR Mİ?

Yönetmelikte epilepsi hastaları için de yeni düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, son 5 yıl içinde nöbet geçirmemiş olan epilepsi hastaları sürücü belgesi alabilecek. Ancak bu durumun bir doktor raporuyla belgelenmesi şart. Bu uygulama, epilepsi hastalarının sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlamayı hedefliyor.

Geçmişte epilepsi tanısı olan bireyler ehliyet almakta büyük zorluk yaşarken, bu esneklikle birlikte onların da mesleki ve kişisel yaşamlarında daha fazla yer almaları mümkün hale gelecek. Fakat nöbet riski bulunan kişiler için durum aynı şekilde değerlendirilmeyecek.