Ehliyet sınavında kopya skandalı! Kurduğu düzenek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti

Samsun’da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi sınav sırasında suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Pes dedirten olay, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motorlu Taşıtlar Sınavı’na giren Y.Ç.’nin (52) kopya düzenekli elektronik sistemle sınava katıldığı tespit edildi.

SİSTEMİ UZAKTAN YÖNETİYORDU

Sınav sırasında yakalanan şahsın üzerindeki sistemi uzaktan yöneten S.A.Ç. (25) ise okul yakınındaki bir araçta yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramada 3 adet casus kulaklık, 2 yaka kamerası, 2 verici cihaz, 6 sim kart ve çok sayıda elektronik ekipman ele geçirildi. Y.Ç. ve S.A.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.