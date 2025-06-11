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Aynı kazada yeğeni de can vermişti! 51 günlük hayat mücadelesinin ardından acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aynı kazada yeğeni de can vermişti! 51 günlük hayat mücadelesinin ardından acı haber geldi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilin, pulluk bağlı traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kazada yeğenini kaybeden otomobil sürücüsünden 51 gün sonra acı haber geldi.

Denizli-Antalya karayolu Serinhisar ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınlarında 21 Nisan günü meydana gelen kazada, Turan Kef'in kullandığı otomobil, seyir halinde iken aynı yönde ilerleyen Remzi K. idaresindeki pulluk takılı olan traktöre arkadan çarptı.

Aynı kazada yeğeni de can vermişti! 51 günlük hayat mücadelesinin ardından acı haber geldi - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Demir pulluğun otomobili hurdaya çevirdiği kazada, sürücüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, otomobilde yolcu konumunda bulunan Hatice Turhan (45), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yeğeni de can vermişti! 51 günlük hayat mücadelesinin ardından acı haber geldi - 2. Resim

YEĞENİNDEN 51 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Turan Kef'den ise acı haber geldi. 51 günlük hayat mücadelesi veren Turan Kef, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Yeğeni Hatice Turhan'ın ardından hayatını kaybeden Turan Kef'in cenazesi bugün öğleden sonra Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Aynı kazada yeğeni de can vermişti! 51 günlük hayat mücadelesinin ardından acı haber geldi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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