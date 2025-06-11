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Katil yine 'eski eş'! Genç kadın hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katil yine &#039;eski eş&#039;! Genç kadın hayat mücadelesini kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'tan Kurban Bayramı ziyareti için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen ve eski kocası tarafından silahla vurularak yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kan donduran olay, dün Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen anne Emir K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı.

Katil yine 'eski eş'! Genç kadın hayat mücadelesini kaybetti - 1. Resim

ESKİ EŞİNE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi Emir K.'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Katil yine 'eski eş'! Genç kadın hayat mücadelesini kaybetti - 2. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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