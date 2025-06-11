Yer verme kavgasında ortalık karıştı: Yolcular zor ayırdı! ''Süslenmiş gelmiş buraya…''

Bursa metrosunda evli iki çift arasında yaşanan yer kavgasında eşlerden biri, diğerinin karısına "süslenmiş gelmiş buraya" deyince ortalık karıştı. Eşine süslenmiş diyen kişiye küfredip üzerine yürüyen şahıs, metrodaki yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, bayram gezmesine çıkan iki ayrı çift arasında metroda yer verme kavgası yaşandı.

''SANA NE BENİM KARIMIN SÜSÜNDEN''

Gerginleşen ortamda eşlerden biri diğer kadına "süslenmiş gelmiş buraya" deyince bir anda öfke krizi geçiren kadının eşi "sana ne benim karımın süsünden" diyerek şahsın üzerine yürüdü.

Metrodaki diğer yolcuların müdahalesi ile kavga büyümeden önlendi. Küçük çocukların da olduğu metroda yaşanan kavganın görüntülerine sosyal medyada da tepki yağdı.