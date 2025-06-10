İstanbul'da skandal! Okul kantininde haç işaretli bileklik satmışlar, velilerden tepki yağıyor

İstanbul Sultangazi’deki 50. Yıl İlköğretim Okulu kantininde satılan bileklikte yer alan haç işareti, velilerin tepkisine yol açtı. Olayı fark eden bir veli, kızının kolundaki bilekliği görüntüleyerek duruma sert tepki gösterdi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki 50. Yıl İlköğretim Okulu kantininde satılan bir bilekliğin üzerindeki haç benzeri semboller, veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın 5 Haziran günü meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu okul kantininden arkadaşında görüp beğendiği bilekliği satın aldı. Bilekliği evde babasına gösteren öğrenci, farkında olmadan tepkilere yol açan süreci başlattı.

BONCUKLARDAN HAÇ SEMBOLÜ ÇIKTI

Baba, bileklik üzerindeki boncuklarda haç sembolü olduğunu fark etti. Duruma tepki gösteren veli, bilekliği cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, bazı boncukların üzerinde haç motifine benzeyen semboller bulunduğu görüldü.

Paylaşımın ardından bazı veliler okul yönetimine tepki göstererek, kantinde satılan ürünlerin daha sıkı denetlenmesini istedi. Okul yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.