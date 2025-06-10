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Kurban'da yine israf edildi: Milyarlarca liralık milli servet boşa gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban&#039;da yine israf edildi: Milyarlarca liralık milli servet boşa gidiyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’nda kesilen milyonlarca hayvandan elde edilen derilerin büyük bölümü israf ediliyor. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, her yıl milyarlarca liralık milli servetin boşa gittiğini vurguladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı sonrası yaşanan hayvan derisi israfına dikkat çekerek ciddi ekonomik kaybı işaret etti. Çelik, değerlendirilemeyen bu potansiyelin her yıl milyarlarca liralık milli servetin çöpe gitmesine yol açtığını söyledi.

Bayram döneminde kurbanlık satışlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Çelik, bu yıl yaklaşık 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyondan fazla kurbanlık hayvanın kesildiğini açıkladı. Ayrıca, Diyanet Vakfı’nın 890 bin, Türk Kızılay’ın ise 170 bin civarında vekaletle kurban kestiğini, zincir marketler ve diğer kuruluşlarla birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığını ifade etti.

Kurbanda yine israf edildi: Milyarlarca liralık milli servet boşa gidiyor - 1. Resim

"ÇÖPE GİTMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Ancak Çelik’e göre asıl sorun, bu kadar büyük çaplı kesimlere rağmen ortaya çıkan deri miktarının değerlendirilememesi. “Yıllar önce bayramlarda deri kapma yarışı olurdu, şimdi maliyetler nedeniyle kimse almıyor” diyen Çelik, toplama, nakliye, tuzlama ve depolama maliyetlerinin yüksek olmasının bu ilgisizliğin başlıca nedeni olduğunu söyledi.

“Bu kadar değerli bir kaynağın çöpe gitmesi kabul edilemez” diyen Çelik, yerel yönetimlerin, vakıfların ve sektör temsilcilerinin iş birliğiyle bu kaybın önlenebileceğini vurguladı.

"EKONOMİYE KAZANDIRMALIYIZ"

Öte yandan, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınmasının yetiştiriciler için önemli bir destek olduğunu belirten Çelik, “Karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilerin de mağduriyeti önlendi” dedi. ESK’nın, hayvanların yaşına, cinsine ve karkas ağırlığına göre değişen tavan fiyatlar belirlediğini hatırlattı.

Çelik, "Deri kayıplarını önleyerek ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabiliriz. Bu konuda topyekün bir seferberliğe ihtiyaç var" çağrısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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