Turistlere 59 bin TL hesap ödeten işletmeye ceza yağdı! 139 bin TL ödeyecekler

Almanya'dan İstanbul'a Fenerbahçe - Stuttgart maçını izlemeye gelen 4 turist, Beyoğlu'nda bindikleri taksinin şoförünün yönlendirmesiyle gittikleri bir restoranda 59 bin lira hesap ödedi.

Sosyal medyada tepkilerin art arda geldi.

Ticaret Bakanlığı'na çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda denetim yaptı. Denetim sırasında ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktarı karşılaştırılarak tutanak tuttu.

Restoranda yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu, tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından restoran ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Kaplan'ın açıklaması şu şekilde:

Ticaret Bakanlığımızca, İstanbul’daki bir balık restoranında turist müşterilere kesilen yüksek hesap iddiasına ilişkin basında yer alan haberler üzerine gerekli inceleme yapılmıştır.

Gerçekleştirilen denetimde, işletmenin fiyat listesi ve adisyonları incelenmiş; servis ücreti uygulamasında mevzuata aykırılıklar ve tüketiciyi yanıltıcı işlemler tespit edilmiştir. Ayrıca fiyat etiketlerinde mevzuata uygunluk yönünden yapılan incelemeler sonucunda da aykırılıklar belirlenmiş ve ilgili ürünler için 139.304,00 TL tutarında idari yaptırım uygulanmıştır.

Bununla birlikte, tespit edilen fiyat farklılıkları ve uygulamalar, Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na iletilmiştir.

Ayrıca, hanutçuluk yapıldığı yönünde bulgulara rastlanması nedeniyle konu, ilgili kurumlara sevk edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem yerli hem yabancı tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasa düzeninin ve adil ticaret ortamının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız biçimde devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği