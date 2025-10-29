Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6,6 milyon kişi yararlanacak! Almanya'da asgari ücrete zam

6,6 milyon kişi yararlanacak! Almanya'da asgari ücrete zam

Güncelleme:
Almanya'da bakanlar kurulu, asgari ücrete yapılan zam önerisine onay verdi. 12,82 euro olan saat başına ödenen asgari ücret, gelecek yıldan itibaren iki aşamada artırılacak. Asgari ücret saat başına 2026'da 13,90 euro, 2027'de ise 14,60 euro olacak. Asgari ücret zammından 6,6 milyon kişi yararlanacak.

Almanya'da hükümet tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu, 27 Haziran’da 12,82 euro olan saat başına ödenen asgari ücretin 2027'ye kadar 14,60 euroya yükseltilmesini teklif etmişti. Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin ilk olarak 1 Ocak 2026'da mevcut 12,82 eurodan 13,90 euroya, bir yıl sonra 14,60 euroya çıkarılmasına bakanlar kurulunun onay verdiği belirtildi.

6,6 MİLYON ÇALIŞAN YARARLANACAK 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bu artıştan 6,6 milyon çalışanın yararlanabileceğini tahmin ediyor. Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 euro olarak belirlenmiş, o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ'DEN 15 EURO ÖNERİSİ GELMİŞTİ 

Öte yandan, seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 euro olmasını isterken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu'nun özerkliğini savunmuştu.

ŞİRKETLERE NASIL YANSIYACAK?

Saat başına ödenen asgari ücretteki artışın, şirketlerin maaş maliyetlerini 2026'da yaklaşık 2,18 milyar euro, 2027'de yaklaşık 3,44 milyar euro yükselteceği tahmin ediliyor.

Hükümetin asgari ücret artışı kararını eleştirenler, asgari ücretin artırılmasının ülkede istihdamı riske atabileceğini, çünkü daha yüksek işgücü maliyetlerinin şirketlerin personel alımını ve personeli tutmasını zorlaştıracağını savunuyor.

