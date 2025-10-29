Venezuela, Kolombiya'ya ait 2 uyuşturucu kampını 'yok etti'! Operasyonlar sürüyor

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, ülke topraklarında Kolombiya’ya ait iki "uyuşturucu kaçakçılığı teröristi" kampını yok ettiklerini açıkladı. Operasyonlar, ABD’nin Karayipler’deki uyuşturucu gruplarına yönelik askeri konuşlandırmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Silahlı kuvvetlerin stratejik komutası başkanı General Domingo Hernández Lárez, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "işgalci Tancol grupları tarafından kullanılan iki lojistik kampın" imha edildiğini belirtti.

General, operasyonlarda Kolombiya ELN gerilla grubuna ait broşürler, mühimmat, arazi araçları, taktik yelekler ve yakıt ele geçirildiğini söyledi.

OPERASYON ABD'NİN KARAYİPLER'DEKİ ASKERİ HAMLESİYLE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİ

ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) gerilla grubu, Venezuela sınırına yakın bölgelerde kontrol sahibi; uzmanlar bu bölgenin koka üretimi açısından önemli bir kaynak ve Kolombiya kokaininin Karayip kıyısına ulaşımında bir geçiş noktası olduğunu belirtiyor.

Caracas, ABD’nin Venezuela yakınlarında gerçekleştirdiği büyük askeri konuşlanmaya karşı, ülkesinin uyuşturucuya karşı mücadelesini öne çıkarmaya çalışıyor.

Washington bunu bir uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirirken, Caracas bunun Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu devirmeye yönelik bir askeri girişim olabileceğinden endişe ediyor.

ABD Başkanı Trump yönetimi, Maduro’yu bir uyuşturucu baronu olarak nitelendiriyor; Maduro bu suçlamayı reddediyor ve yakalanmasına yol açacak bilgiler için 50 milyon dolar ödül konduğunu açıkladı. Maduro, Venezuela’da uyuşturucu yetiştiriciliği yapılmadığını ve ülkesinin Kolombiya kokaini için istem dışı bir geçiş yolu olarak kullanıldığını savunuyor.

Venezuelalı Savunma Bakanı Vladimir Padrino da bu ayın başlarında ELN ve eski FARC gerillalarına bağlı “narkoterörist” kampların imha edildiğini duyurmuştu.