Milliler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde galip

Kaynak: Anadolu Ajansı
2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 33-27 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Eleftheria Salonu'nda karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 16-14 önde geçtiği karşılaşmadan 33-27'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Elazığ'daki Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynayacak.

