Rıza Akpolat 'Ekrem'i yakarım' demişti, CHP'ye yönelik bir itirafçılık iddiası daha geldi! Muhittin Böcek her şeyi anlatacak mı?

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

CHP'Lİ MUHİTTİN BÖCEK İTİRAFÇI MI OLACAK?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber ekranlarında Gazeteci Şamil Tayyar'ın dile getirdiği Rıza Akpolat'ın "Yalnız bırakmaya devam ederlerse Ekrem’i yakarım" sözünü hatırlatarak başka bir belediye başkanının da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istediğini söyledi.

Atik "Sağlık problemleri var ve cezaevinde kalmak istemiyor. Serbest kalmak istiyor ve bu isteğini savcılara iletmiş. Bana gelen bilgi Muhittin Böcek'in de hem kendisi hem de CHP ile ilgili iddialar konusunda açıklama yapacağı şeklinde" diyerek kulislerdeki iddiayı dile getirdi.