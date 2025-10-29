Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: Babacan ve Davutoğlu ilk kez davet edildi

Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: Babacan ve Davutoğlu ilk kez davet edildi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 29 Ekim Özel Programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma gerçekleştirdiği programda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na siyasilerden birçok isim katılım sağladı. 

Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken gözler protokolde yer alan parti liderlerine çevrildi. 

Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: Babacan ve Davutoğlu ilk kez davet edildi - 1. Resim

DAVUTOĞLU VE BABACAN İLK KEZ DAVET EDİLDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resepsiyondaki yerini aldı.

İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe ilk kez davet edildi. 

Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: Babacan ve Davutoğlu ilk kez davet edildi - 2. Resim

CHP, İYİ PARTİ VE DEM KATILMADI

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti resepsiyona katılmadı. Resepsiyona ayrıca DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de yer aldı. 

Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: Babacan ve Davutoğlu ilk kez davet edildi - 3. Resim

