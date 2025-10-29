Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: Babacan ve Davutoğlu ilk kez davet edildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na siyasilerden birçok isim katılım sağladı.

Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken gözler protokolde yer alan parti liderlerine çevrildi.

DAVUTOĞLU VE BABACAN İLK KEZ DAVET EDİLDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resepsiyondaki yerini aldı.

İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe ilk kez davet edildi.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM KATILMADI

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti resepsiyona katılmadı. Resepsiyona ayrıca DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de yer aldı.