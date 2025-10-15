Tutuklu Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu için çağrı yaptılar! "14 ilaçla hayatta kalıyor, kilo kaybediyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Haberi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir verdi.

Muhittin Böcek hakkındaki soruşturmaya ilişkin Özdemir, gizlilik kararına dikkat çekerek, iddiaların medyada çarpıtılmaması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Soruşturmanın bir gizlilik kararı var. Biz dosyadaki suçlamaları bilmiyoruz. Ancak basından çok şey öğreniyoruz. Biz de her soruya cevap verecek güçteyiz" dedi.

"TANSİYON HASTASI, HER GÜN KİLO KAYBEDİYOR"

Böcek'in sağlık durumunun hassas olduğunu belirten Özdemir, tutuksuz yargılanma çağrısında bulunarak, "Muhittin Böcek 63 yaşında, 14 ilaçla hayatta kalıyor. Antalya'nın nemli sıcağında tansiyon hastası olarak zor bir süreç geçiriyor. 27 yıllık belediye başkanlığı geçmişi olan biri. Bu nedenle insani durumlar gözetilmeli. Başkanımız günden güne kilo veriyor, bağışıklığı düşüyor" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan "yaprak dökümü" iddialarına cevap veren Özdemir, belediyede ayrılıkların karşılıklı anlayışla gerçekleştiğini ifade ederek, "ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt yıllarca bu kente hizmet etti. Ayrılıklar karşılıklı anlayışla, nezaketle yürütülüyor. Hiçbir çalışma arkadaşımızla sıkıntı yaşamadık" dedi.