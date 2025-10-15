İstanbul–Ankara otobüslerinde yeni dönem: Ekspres seferler başlıyor!

2014 yılında hizmete açılan İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının ardından, iki şehir arasındaki otobüs yolculuğunda düşüş gözlemlendi. Bu duruma cevap olarak, otobüs firmaları yolcu ilgisini artırmak için yeni çözümler geliştirmeye başladı.

Buna göre bazı firmalar, seferlerini ekspres ve normal olmak üzere ikiye ayırmayı planlıyor.

İSTANBUL-ANKARA ARASI EKSPRES SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekspres seferlerde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi mevcut duraklarda durulmayacak ve yolcular kesintisiz bir ulaşım deneyimi yaşayacak. Bu sayede İstanbul-Ankara yolculuk süresinin kısaltılması hedefleniyor.

Dünya’nın aktardığı bilgilere göre, uygulama başlangıçta yalnızca birkaç firma tarafından hayata geçirilecek ve mevcut kontenjanların yaklaşık yarısı ekspres seferlere ayrılacak. Yetkililer, yolculardan gelecek geri bildirimlere göre uygulamanın ilerleyen dönemde daha geniş kapsamlı hale gelebileceğini belirtiyor.