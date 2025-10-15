Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okullara yazı gönderdi: İstanbul'daki liselere cuma namazı talimatı!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, lise öğrencilerinin cuma namazı ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm okullara talimat gönderdi. Uygun mescidi bulunmayan okullarda, gerekli koordinasyonun ilçe müdürlükleri aracılığıyla sağlanacağı bildirildi. Talimatta Anayasa'nın 24. maddesi işaret edildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir karara imza attı. Kurum, resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerine kolaylık sağlanması için talimat yayımladı. 

Tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

ANAYASANIN 24. MADDESİ İŞARET EDİLDİ

Talimatta, uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

 

