Fabrika gibi lise! 150 ton sipariş geldi, 20 milyon lira ciro yapacaklar

Samsun'daki "Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" fabrika gibi çalışmaya devam ediyor. KYK yurtları, gençlik merkezleri, hastaneler ve okullara temizlik malzemeleri üreten okul, yıl sonuna kadar 150 ton sipariş aldı. Okulun kimya bölümünün yıl sonunda tahmini cirosunun 15-20 milyon lira olması bekleniyor. 

Samsun'da "fabrika gibi lise" olarak bilinen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü temizlik malzemesi üretmeye devam ediyor. Lisede, kurumlarla yapılan anlaşma gereği yıl sonuna kadar 150 ton temizlik malzemesi üretmek için kollar sıvandı.

LİSEDE ÜRETİLEN TEMİZLİK MALZEMELERİ 

KYK yurtları ve gençlik merkezlerine verilmek için çamaşır suyu, yüzey, temizleyicisi ve sıvı el sabunu gibi temizlik malzemesi üreten lise çalışmalarını sürdürüyor.

"YIL SONUNDA TAHMİNİ CİRO 15-20 MİLYON TL OLACAK" 

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, "Okulumuzun kimya alanının dönen sermaye faaliyetleri 2025 -2026 yılında hız kesmeden devam ediyor. Mevcutta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızla, hastanelerle yoğun bir çalışmamız vardı. Eylül ayında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz sözleşme gereği işlerimiz yoğunlaştı. Yıl sonuna kadar KYK yurtlarına, gençlik merkezlerine 150 ton temizlik malzemesi talep ettiler. Öğrencilerimiz yoğun üretimlerine başladılar. Özellikle çamaşır suyu, yüzey, temizleyicisi, sıvı el sabunu gibi ürünler çok talep görmektedir. Bunlar kamu kurumlarımızın temizliklerinde kullanılmaktadır. Bu anlamda yoğun bir sezon geçiriyoruz. Kimya alanımızın yıl sonunda tahmini cirosu 15-20 milyon TL olacak. Bu yılki hedefimizin üstüne çıkmış olacağız. Hem üretim hem sevkiyat faaliyetleri devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

