Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gündüz vakti lisede gasp dehşeti! Müdür yardımcısı yaralandı!

Gündüz vakti lisede gasp dehşeti! Müdür yardımcısı yaralandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündüz vakti lisede gasp dehşeti! Müdür yardımcısı yaralandı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’daki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 9. sınıf öğrencisi E.K., kimliği belirsiz iki kişi tarafından gasp edildi. Öğrencisini korumak isterken saldırıya uğrayan müdür yardımcısı A.Ö.’nün burnu kırıldı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Bursa'da bulunan Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kimliği belirsiz 2 şahıs 9. sınıf öğrencisi E.K.'yı gasp edip olaya müdahale eden müdür yardımcısı A.Ö'nün ise burnunu kırıp kaçtı.

Bursadabugun.com'un haberine göre, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmed Zahit Koktu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan gasp ve şiddet olayı büyük endişeye sebep oldu.

İddiaya göre, okulun 9. sınıfında okuyan E.K., ders saatleri içinde okul bahçesinde dışarıdan gelen iki kişi tarafından gasp edildi. Olayı fark eden müdür yardımcısı A.Ö., öğrencisini korumak için hemen müdahale etti. Ancak olay kısa sürede okul dışına taştı.

Saldırganlar, öğretmen aynı zamanda okulun müdür yardımcısı A.Ö.'nün burnunu kırdı. Yaşadığı saldırı sonrası burnu kırılan, kulağında ses kaybı meydana gelen ve kaburgalarında ezilmeler olan A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli 2 şahıs olayın ardından kaçarken polis ekipleri tahkikat başlatıp kul çevresinde önlemler aldı. Gaspa uğrayan 9. sınıf öğrencisinin, yaşadığı olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği ve okula giderken korku yaşadığı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arda Güler, Real Madrid'de yaşadıklarını anlattı! "Bir bakışı yeter... "
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da farklı suçlardan aranan 69 kişi yakalandı! - 3. SayfaDiyarbakır'da farklı suçlardan aranan 69 kişi yakalandı!Trafik terörü: “İstediğim yerden girerim” dedi, 46 bin TL ceza yedi! - 3. SayfaTrafik terörü: “İstediğim yerden girerim” dedi, 46 bin TL ceza yedi!Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaİETT otobüsü durağa daldı! Ölü ve yaralılar varEşi, dayısı tarafından katledilmişti: Kocam bağımlıydı ve şiddet uyguluyordu - 3. SayfaDayısı, otobüste eşini katletmişti: Kocam şiddet uyguluyorduKahramanmaraş'ta arazi kavgası kötü bitti! Kızının gözü önünde saldırıya uğradı - 3. SayfaKızının gözü önünde saldırıya uğradıTuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaTuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...