66 milyon liralık pırlanta saatini satmak isteyen adam gasp çetesinin eline düştü

İstanbul'da 2 milyon dolar (yaklaşık 66 milyon lira) değerindeki pırlanta kaplı Quinting marka lüks saatini satmak isteyen Ömer U.'nun başına gelmeyen kalmadı. Darbedilip saati çalınan Ömer U., gasp çetesinden şikayetçi oldu. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken saatin nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

42 yaşındaki Ömer U., 2001 yılında üzerinde 1.300 adet pırlanta bulunan beyaz altın kaplı Quinting marka saati o dönem 1.2 milyon dolara (o zaman yaklaşık 1.5 milyon lira) satın aldı.

Yıllar sonra ekonomik zorluk çeken Ömer U. saatini satmaya karar verdi. Bunun için yeni tanıştığı Mehmet G.'den (40) kendisine alıcı bulmasını istedi. Şüpheli şahıs alıcı olduğunu söylediği Ahmet K. ve Mesut A.'yı Ömer U. ile buluşturdu. Şahıslar saatin değerinin 2 milyon dolar (66 milyon lira) ettiğini ancak satmanın zor olduğunu söyledi.

ÇALIŞAN OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞÜPHELENDİ

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli Mehmet G. daha sonra Ömer U.'yu yeniden telefonla arayarak saat için peşin paralı alıcı bulduğunu belirtti. Ömer U., Mehmet G.'nin yanında gelen İzzettin O.'ya iş yerinin nerde olduğunu sordu. Ancak şahıs birinin yanında çalıştığını söyleyince Ömer U. durumdan şüphelenip masadan kalktı.

ALT GEÇİTTE DARBEDİP SAATİ ÇALDILAR

Şüpheliler Ömer U.'nun peşinden gitti; Fatih Samatya'da bulunan alt geçitten geçtikleri sırada 2 motorlu 4 kişi Ömer U.'yu darbetti. Mehmet G. çantayı şüphelilere teslim ederken Ömer U. ise şahıslardan şikayetçi oldu. Yakalanan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi ise halen aranıyor.

7 şüpheli hakkında 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak saatin nerede olduğu halen bilinmiyor. Şüpheliler önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak.