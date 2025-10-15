Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLER MASADAYDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabulüne ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.

Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya Kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dileyerek Türkiye'nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.