Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 825 bin liraya çıktı.

 

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 594 bin lira, en yüksek 5 milyon 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 yükselişle 5 milyon 825 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 710 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM HACMİ 6.9 MİLYAR LİRA 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 976 milyon 959 bin 144,29 lira, işlem miktarı ise 1221,68 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 517 milyon 583 bin 702,64 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya yükseldi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış5.710.000,004.229,00
 En Düşük5.594.000,004.152,00
 En Yüksek5.825.000,004.336,25
 Kapanış5.825.000,004.307,50
 Ağırlıklı Ortalama5.708.878,884.252,59
 Toplam İşlem Hacmi (TL)6.976.959.144,29 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.221,68 
 Toplam İşlem Adedi70 
Galatasaray, Kadın Süper Ligi'nde gol olup yağdı: 17-0'lık skor gündem oldu
