Lüks otomobil tutkusu faize takılmadı! Hangi marka, kaç adet sattı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen taşıt satışlarında yaşanan artış dikkat çekti.

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Eylül 2025 döneminde 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %9,15 oranında artışa işaret etti.

Sadece otomobil satışları ise yılın 9 aylık döneminde 742 bin 687 adet oldu. Geçen yıla göre otomobil satışlarında %9,98 oranında artış kaydedildi.

C SEGMENTİ İLK SIRADA

Ocak-Eylül 2025 döneminde otomobil pazarının %82,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segment araçlar oluşturdu. C segment otomobiller, 416 bin 257 adet satışla ilk sırada yer aldı.

Gövde tiplerine göre bakıldığında ise %62,7 pay ve 465 bin 791 adet satışla SUV otomobiller birinci oldu.

Yakıt tipine göre ise benzinli otomobiller 345 bin 838 adet ve %46,6 pay ile birinci oldu. Onu 198 bin 174 adetle hibrit ve 133 bin 781 adetle elektrikli araçlar takip etti.

9 AYIN LİDERİ RENAULT

Markalar bazında bakıldığında yılın ilk 9 ayında Renault 84 bin 752 adet satış ile ilk sırada yer aldı. Onu 54 bin 109 satışla Volkwagen, 53 bin 54 satışla Toyota, 52 bin 921 satışla Fiat ve 46 bin 407 satışla Hyundai izledi.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARI

9 aylık dönemde lüks araç satışları da hız kesmedi. Bu dönemde lüks ve spor segment otomobil satışları şöyle gerçekleşti:

-Maserati: 148

-Porsche: 851

-Aston Martin: 25

-Bentley: 28

-Lamborghini: 19

-Ferrari: 17

-Jaguar: 17

-Hongqi: 13