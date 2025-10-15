Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var

Tuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tuzla&#039;da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçinin öldüğü, 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı sırasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, patlamaya ilişkin açıklama yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında Tuzla - Aydıntepe Mahallesinde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kayınpederinden öğrendiği mirası yaşatıyor! Kilosu 1750 TL, sipariş yağıyorMilli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kötü bitti! Kızının gözü önünde saldırıya uğradı - 3. SayfaKızının gözü önünde saldırıya uğradıKütahya'da yürekler ağza geldi! Anne iki çocuğunun hayatını böyle kurtardı - 3. SayfaAnne iki çocuğunun hayatını böyle kurtardıKuyumcudan 1 kilo altın çaldılar, yakayı Kars'ta ele verdiler - 3. SayfaKuyumcudan 1 kilo altın çaldılar, Kars'ta yakalandılarAnkara OSTİM'de yangın paniği! Büyük hasar var - 3. SayfaAnkara OSTİM'de yangın paniği! Büyük hasar varCezaevinden çıktı, 3 gün üst üste apartmanı ateşe verdi - 3. SayfaCezaevinden çıktı, 3 gün üst üste apartmanı ateşe verdiEsenyurt'ta ağabey dehşeti! Genç kızı erkek arkadaşı ile bastı, sağı solu kurşunladı - 3. SayfaGenç kızı erkek arkadaşı ile bastı, sağı solu kurşunladı
Sonraki Haber Yükleniyor...