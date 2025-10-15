Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyoğlu'nun simgesiydi! 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası iflas bayrağını çekti 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1967 yılından bu yana hizmet veren Tarihi Şahin Lokantası, ekonomik darboğazdan çıkamadı. 58 yıldır kentin en bilinen esnaf lokantalarından biri olan işletme, mahkeme kararıyla iflas etti.

İstanbul'da bir devir daha kapanıyor. Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararına göre, Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato ve kesin mühlet talebi reddedildi.

İFLAS KARARI VERİLDİ

Mahkeme, şirketin 'borca batık durumda' olduğuna hükmederek iflasına karar verdi. İflas tasfiyesi, şirketin mal varlığı dikkate alınarak basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kararın Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesine de hükmedildi.

Beyoğlu'nun simgesiydi! 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası iflas bayrağını çekti  - 1. Resim

BİR DEVRİN SONU

58 yıldır Beyoğlu’nun kalbinde Asmalı Mescit'te yer alan Tarihi Şahin Lokantası, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak gösteriliyordu. Lezzetleriyle müdavimlerinin uğrak noktası olan mekan, artan maliyetler, yüksek kira bedelleri ve düşen müşteri trafiği nedeniyle zor zamanlar geçiriyordu.

 

