2,3 milyar euro cirosu var! Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Türkiye pazarına 2000 yılında giren Belçika merkezli kişisel bakım şirketi Ontex, 25 yıl sonra ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdı. 2,3 milyar euro cirosu bulunan şirketin tüm varlıkları, Dilek Grubu'na geçti.

Kişisel bakım ürünleri alanında dünya çapında faaliyet gösteren Ontex'in Türkiye macerası sona erdi. Belçika merkezli şirket, Türkiye pazarından tamamen çekilerek ülkedeki operasyonlarını resmen sonlandırdı. 

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Rekabet Kurumu, Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, Murat Kılıç yönetimindeki Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına koşullu onay verdi. Böylece Belçika merkezli Ontex’in Türkiye operasyonları, Dilek Grubu çatısı altına geçti.

2,3 milyar euro cirosu var! Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi - 1. Resim

2000 YILINDA TÜRKİYE PAZARINA GİRMİŞTİ 

Ontex, Türkiye pazarına 2000 yılında Canbebe, Canped, Canlady gibi markaların üreticisi Astel'i satın alarak girmişti. 25 yıllık sürecin ardından dev şirket Türkiye'de faaliyetlerini sonlandırdı. Ontex'in varlıklarını devredeceğine yönelik haberler şubat ayında yayınlanmaya başlamıştı. 

2,3 milyar euro cirosu var! Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi - 2. Resim

2,3 MİLYAR EUROLUK DEV ŞİRKET

1979’da kurulan Ontex, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar euro ciroya ulaştı. Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Ortadoğu ve Amerika’da üretim tesisleri bulunan şirket, 2010 yılında 1,2 milyar Euro bedelle Goldman Sachs Capital Partners ve Texas Pacific Group tarafından satın alınmıştı.

