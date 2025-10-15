Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kişi başı 11 bin 702 lira! Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Kişi başı 11 bin 702 lira! Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kişi başı 11 bin 702 lira! Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. 521 bin vatandaşın destekten yararlandığını belirten Bakan Göktaş, hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK SAHİPLERİNE 11 BİN 702 LİRA 

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 521 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

Kişi başı 11 bin 702 lira! Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı - 1. Resim

EVDE BAKIM YARDIMLARI HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI 

Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa su kesintisi programı Ekim 2025: Bursa'da sular saat kaçta gelecek? BUSKİ su kesintisi olan mahalleler duyuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Petrol ucuzladı, akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela hafta sonu değişecek - EkonomiAkaryakıta indirim geliyor80 gram et dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi fırsatçı diyor kimi serbest piyasa - Ekonomi80 gram et dönerin fiyatı gündem olduBorsa 3 haftada yüzde 10 geriledi! En çok bu hisseler değer kaybetti - EkonomiBorsa 3 haftada yüzde 10 geriledi!Akaryakıt fiyatları için iyi haber! Petrol 5,5 ayın dibinde - EkonomiPetrol 5,5 ayın dibindeİnci kefali tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu: Hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli! - EkonomiHavaların soğumasıyla tezgahların en çok tercih edilen balığı olduJPMorgan CEO'sundan altınla ilgili duyulmamış tahmin! "Yatırımcı değilim ama" diyerek açıkladı - EkonomiAltın fiyatlarıyla ilgili duyulmamış tahmin
Sonraki Haber Yükleniyor...