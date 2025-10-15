Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana’da kuzen dehşeti! “İşe gitmiyorsun” kavgası cinayetle bitti

Adana’da kuzen dehşeti! “İşe gitmiyorsun” kavgası cinayetle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana’da kuzen dehşeti! “İşe gitmiyorsun” kavgası cinayetle bitti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da kuzenler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavga sırasında bıçaklanan taraf hayatını kaybederken, gözaltına alınan kuzen ifadesinde, “Aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım” diyerek kendini savundu.

Olay, 13 Ekim günü saat 20.40 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, Hüseyin Balkan (38) ve kuzeni R.B. (35) telefonda konuştukları sırada birbirlerine küfretti. Daha sonra Balkan, sokakta yürüdüğü sırada kuzeni R.B. (35) ile karşılaştı. İki kuzen arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

BIÇAK DARBESİYLE YIĞILDI, KURTARILAMADI

Kavga sırasında R.B. ve yanındaki arkadaşı U.U. (28), Balkan'ı sopa ile dövmeye başladı. Balkan, sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. R.B. ile U.U. kaçarak izini kaybettirdi. Balkan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’da kuzen dehşeti! “İşe gitmiyorsun” kavgası cinayetle bitti - 1. Resim

2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen cinayet ekipleri, şüphelilerin saklandığı Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi de yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden R.U. "Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dedi.

Diğer şüpheli U.U. ise, "Ben de bıçak kullanmadım, olayla bir ilgim yok" diyerek kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Petrol ucuzladı, akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela hafta sonu değişecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da akıllara durgunluk veren görüntü! Serum takılı halde motosikletle yolculuk yaptı - 3. SayfaAdana'da akıllara durgunluk veren görüntü!İstanbul'da hareketli anlar yaşandı! FSM'de intihar etmek isteyen kadın ikna edildi - 3. SayfaGenç kadın 1.5 saatte ikna edildiEmniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu! - 3. SayfaServiste en arka koltukta oturdu, canından oldu!Kayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşinde - 3. SayfaKayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşindeGerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulundu - 3. SayfaGerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulunduTekirdağ'da feci ölüm! Evine giden adamı tur otobüsü ezdi - 3. SayfaTekirdağ'da feci ölüm! Tur otobüsü ezdi
Sonraki Haber Yükleniyor...