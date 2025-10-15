Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnci kefali tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu: Hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli!

İnci kefali tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu: Hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnci kefali tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu: Hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli!
Ekonomi Haberleri

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, havaların soğumasıyla birlikte tezgahları şenlendirdi. Esnaf kırmızı ve tavuk etinden daha ucuz olmasının yanında lezzetiyle de bölgenin en çok tercih edilen balığı olduğunu söyledi.

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali, tezgahları şenlendirmeye devam ediyor. Üreme döneminde suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, havaların soğumaya başlamasıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Uygun fiyatı ve lezzetiyle vatandaşların ilgisini çeken inci kefali balığı, kırmızı ete alternatif olarak tercih ediliyor.

Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının ardından yeniden satışa sunulan inci kefali, hem fiyatı hem de lezzetiyle Vanlıların sofralarında yerini alıyor.

Balıkçı esnafı, inci kefaline olan ilginin havaların soğumasıyla daha da artacağını belirtiyor.

"İNCİ KEFALİ HEM UYGUN FİYATLI HEM DE ÇOK LEZZETLİ"

Balıkçı Yunus Altan, "İhtiyacı olan insanlar şu an alıyor ama havalar biraz daha soğuduğunda talep çok daha fazla olur. Van Gölü’nün inci kefali hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli. Balık, kırmızı ete ve tavuğa göre daha ucuz olduğu için vatandaşlar balığa yöneliyor. Buna ek olarak balığın kilosu 120 lira, hamsi 250, kırmızı et ise ortalama 500 TL’den satılıyor" dedi.

İnci kefali tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu: Hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli! - 1. Resim

Kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarına da dikkat çeken Altan, "Kırmızı ette şu anda şap hastalığı nedeniyle sıkıntılar var. Bu yüzden balığa olan talep artıyor. Yeter ki balık bol çıksın. Balık bol olursa fiyatlar da düşer. Geçen yıl palamut çoktu, hamsi azdı ve pahalıydı. Bu sene hamsinin bol olacağı görünüyor. Fiyatlar düşerse vatandaş daha çok balık tüketir" diye konuştu.

İnci kefali tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu: Hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli! - 2. Resim

Altan, balığın sağlık açısından önemine de vurgu yaparak, "Balık kalp, şeker, tansiyon ve kolesterol için faydalıdır. Taze balık mevsimi başladı. Vatandaşlar taze taze yesin, sağlıklıdır, rahattır. Ben herkese balık yemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

İnci kefali tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu: Hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

