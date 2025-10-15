15 ekim okullar tatil mi? Kar yağışı olan illerde eğitim durumu gündemde!

15 ekim okullar tatil mi merak edilirken yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu bildiriliyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bolu, Niğde, Bingöl ve Malatya başta olmak üzere birçok kentte kar yağışının başlamasıyla gözler valiliklerden gelecek muhtemel tatil açıklamalarına çevrildi.

15 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk hava dalgasının ardından öğrencilerin gündeminde “15 Ekim okullar tatil mi?” sorusu var. Henüz Bolu, Niğde, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Kars, Bingöl, Malatya veya Ardahan valiliklerinden kar tatiline ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle 15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla kar yağışı uyarısı yapılan illerde okullar eğitime devam edecek.