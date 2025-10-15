Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
15 ekim okullar tatil mi? Kar yağışı olan illerde eğitim durumu gündemde!

15 ekim okullar tatil mi? Kar yağışı olan illerde eğitim durumu gündemde!

- Güncelleme:
15 ekim okullar tatil mi? Kar yağışı olan illerde eğitim durumu gündemde!
Yurt genelinde son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) kar uyarıları sonrası, öğrenciler ve veliler “15 Ekim’de okullar tatil mi?” sorusuna cevap arıyor.

15 ekim okullar tatil mi merak edilirken yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu bildiriliyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bolu, Niğde, Bingöl ve Malatya başta olmak üzere birçok kentte kar yağışının başlamasıyla gözler valiliklerden gelecek muhtemel tatil açıklamalarına çevrildi.

15 ekim okullar tatil mi? Kar yağışı olan illerde eğitim durumu gündemde! - 1. Resim

15 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk hava dalgasının ardından öğrencilerin gündeminde “15 Ekim okullar tatil mi?” sorusu var. Henüz Bolu, Niğde, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Kars, Bingöl, Malatya veya Ardahan valiliklerinden kar tatiline ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle 15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla kar yağışı uyarısı yapılan illerde okullar eğitime devam edecek.

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025
