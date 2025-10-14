28 Ekim yarım gün mü? Özel sektör çalışanlarının gündeminde!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi 2025 yılında da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, konserler, fener alayları ve kutlamalarla ülke genelinde coşkuyla kutlanacak.

Öğrenciler ve özel sektör çalışanları ise "28 Ekim yarım gün mü?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?

28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün olacaktır. 13.00’ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek.

Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil kabul edildiği için 28 Ekim öğleden sonra kamu daireleri, bankalar ve okullar kapalı olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim günü resmi tatil olacak ve okullar, kamu kurumları bu tarihlerde kapalı olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

28 Ekim Salı öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak devam edecek. Kamu kurumları normal çalışma düzenine 30 Ekim perşembe günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.