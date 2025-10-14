15 kişilik Filistinli teknokrat yönetimi onaylandı! İsrail Refah kapısını kapattı

Gazze’de iki yıl süren yıkımın ardından bölgede siyasi düzen yeniden şekilleniyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, savaş sonrası Gazze’nin yönetimi için oluşturulan 15 kişilik Filistinli teknokrat komitesinin onaylandığını açıkladı.

Şarm el-Şeyh’te Associated Press’e konuşan Abdelatty, isimleri açıklamadan bu kişilerin “İsrail tarafından önceden incelendiğini” belirtti.

“Onları Gazze’deki insanların günlük yaşamlarını idare etmek için görevlendirmemiz gerekiyor” diyen Abdelatty, kurulun ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık edeceği Barış Kurulu çatısı altında çalışacağını ifade etti.

“HAMAS GEÇİŞ DÖNEMİNDE YER ALMAYACAK”

Mısır Dışişleri Bakanı’na göre, yeni idari komite Hamas dahil tüm Filistinli grupların onayını aldı.

Abdelatty, “Hamas üyeleri geçiş döneminde hiçbir rol üstlenmeyecek. Buna kararlılar. Bu nedenle Gazze halkının günlük yaşamını idare etmek üzere görevlendirilecek bir Filistinli idari komite üzerinde çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

İsrail’in, bu komitenin sahada görevlendirilmesini kabul etmesi ve yardımların akışına izin vererek sivillerin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurgulayan Abdelatty, “Hamas da taahhütlerini yerine getirmeli” dedi.

NETANYAHU: GAZZE 'İSRAİLLİ OLMAYAN SİVİL YÖNETİM' TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Mısır’ın açıklamasının hemen ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze’nin geleceğine ilişkin planını duyurdu.

Netanyahu, Gazze Şehri’nin işgalinin ardından bölgenin “İsrailli olmayan bir sivil yönetim” tarafından idare edileceğini söyledi.

Ancak İsrail lideri, planlanan yönetimin kimlerden oluşacağına dair ayrıntı paylaşmadı.

Netanyahu, “Hamas veya Filistin Yönetimi değil” diyerek, yönetimin üçüncü taraflarca yürütüleceğini öne sürdü.

REFAH GEÇİŞİ YENİDEN KAPATILDI: YARDIMLAR DURDURULDU

Açıklamanın heen ardından İsrail ordusu, Hamas’ın “öldürülen rehinelerin cesetlerini iade etmediği” gerekçesiyle Refah Sınır Kapısı’nı kapatma kararı aldı.

İsrail, Hamas’ın dörtten fazla rehinenin cesedinin yerini bildiğini öne sürerken, Rehine ve Kayıp Aileler Forumu İsrail ve arabuluculara, “Gazze ateşkes anlaşmasını askıya alın” çağrısı yaptı.

Gazze’ye insani yardım akışı da bu kararın ardından ciddi şekilde kısıtlandı.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2023’ten bu yana 61 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze savaşı, İsrail’i uluslararası arenada ciddi bir baskıyla karşı karşıya bıraktı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama emri çıkardı.

Ayrıca İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) soykırım davasıyla da yargılanıyor.